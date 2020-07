Salam & Regina + Nuțu & Brazilianca au uitat de distanţare la plajă şi…

17:10

Crește numărul de decese în rândul persoanelor depistate cu noul coronavirus, asimptomatice, care refuză internarea. După ce zilele trecute au fost înregistrate câteva astfel de decese, marți seara a mai fost descoperit un alt caz asemănător. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, din Galaţi. Acesta a refuzat să se interneze deși a […]