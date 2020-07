Ce o oprește pe Mihaela Rădulescu să ajungă în fața altarului? Previziunile pe care Carmen Harra le-a făcut despre relația vedetei cu Felix Baumgartner

19:20

De aproape două luni de zile Chef Florin Dumitrescu este departe de familie, din cauza epidemiei de coronavirus. Celebrul bucătar a fost nevoit să mențină distanța față de soție și cele două fetițe ale sale. În data de 19 mai au început filmările pentru noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite". Iar pentru că totul […]