GALERIE FOTO: Bernadette Szocs, una dintre cele mai sexy jucătoare de tenis de masă!

Creșterea mare a numărului de cazuri COVID-19 în România creează deja probleme în spitale. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că pacienții care suferă de noul coronavirus nu mai au loc la secțiile ATI din București și vor fi transferați la alte spitale din alte județe. Este criză medicală pe fondul pandemiei de COVID-19. Raed […] The post Raed Arafat a anunțat că bolnavii de COVID nu mai au loc la secțiile ATI București. Ei vor fi transferați în alte județe appeared first on Cancan.ro.