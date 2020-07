A murit George Paul Avram. Anunțul trist a fost făcut de soția regretatului actor din Toate pânzele sus

10:30

Cristina Herea, prezentatoarea de știri a postului România TV a făcut pasul cel mare miercuri, 15 iulie. Blondina a spus „DA" în fața ofițerului stării civile, iar martorii care au susținut mirii au fost Remus Truică și soția sa, Diana. Gabriela Firea a oficiat cununia civilă a prezentatoarei de la România TV.