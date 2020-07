VIDEO EXCLUSIV Dumitru Dragomir se implică la Dinamo cu o condiție și dezvăluie salariul cu care îl momea pe Victor Pițurcă: „Venea în joc de glezne”

17:00

Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iași, a făcut haz de necazul lui Dinamo, fosta sa echipă, care are 6 jucători infectați cu COVID-19.„Nu-i de glumă. După meci (n.r. după Dinamo - Poli Iași 1-1), eram la interviuri şi a venit Grigore, el e copilul meu. Grigore are şi el coronavirus, am stat puţin de vorbă, aşa că sunt îngrijorat puţin”, a spus „Puriul”, care ulterior a simulat un strănut și a izbucnit în râs. ...