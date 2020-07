Conducerea S.I.F. Oltenia, amendată de ASF cu 240.000 de lei pentru „conduită abuzivă”

18:15

Reprezentanţii PSD au transmis că „Orban Cinicul” nu are bani pentru a dubla alocaţiile pentru copii, însă are pentru „tunurile PNL”. Sursa citată spune că premierul a dat zeci de milioane de euro pe măşti neconforme cu care a îmbolnăvit populaţia şi medicii, iar aceşti bani ar fi asigurat creşterea alocaţiile pentru un an întreg.