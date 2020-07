Ce se întâmplă cu respirația când porți masca de protecție! Un medic a făcut o demonstrație practică

12:50

Serialul Vulpița și Viorel de la „Acces Direct” a luat sfârșit în această săptămână. Vulpița și-a făcut bagajele și a plecat înapoi la Blăgești. Mirela Vaida ar fi fost cea care a avut ultimul cuvânt la încetarea colaborării cu Veronica Stegaru. Mai mult, acum că totul s-a încheiat, a ieșit la iveală și salariul celor […] The post Vulpiţa era plătită regeşte de Acces Direct! Salariul colosal pe care îl încasa de la Antena 1, împreună cu Viorel appeared first on Cancan.ro.