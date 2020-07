Fostul soț al Elenei ex-Mandinga demontează acuzațiile aduse de artistă: “Șase luni, cât a fost absentă, eu am…”

14:50

Boris Johnson a anunțat marți noi măsuri în Marea Britanie, după ce s-a grăbit să redeschidă țara și să relaxeze absolut toate restricțiile. Potrivit noilor norme, oamenii ar urma să poarte măști de protecție în orice instituție publică. Marea Britanie pregătește dispunerea unei noi măsuri în contextul pandemiei de coronavirus. Oamenii ar urma să poartă […]