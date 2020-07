Coronavirus: Cel puţin 587.570 de decese în întreaga lume (bilanţ AFP)

19:30

Barbara Rittner, căpitanul echipei de Fed Cup a Germaniei, a emis joi serioase îndoieli în legătură cu desfăşurarea turneului de Mare Şlem de la US Open, ce ar urma să înceapă la sfârşitul lui august, în condiţiile în care pandemia de Covid-19 face ravagii în Statele Unite, scrie AFP."Eu cred în mod realist că sezonul feminin (WTA) va debuta în Europa aşa cum este prevăzut, la începutul, dar uitându-ne la numărul mare de infecţii în Statele Unite, nu văd cum US Open va putea fi organizat la sfârşitul lui august, mai ales din cauza restricţiilor de călătorie", a declarat pentru Berliner Morgenpost fosta jucătoare, aflată la un moment dat pe locul 24 mondial."Dacă aş fi jucătoare, nu aş călători acolo", a adăugat directoarea turneului demonstrativ de la Berlin, care se desfăşoară în această perioadă.Statele Unite sunt ţara cea mai afectată de pandemia de Covid-19 cu 137.000 de decese şi aproape 3,5 milioane de cazuri confirmate. Miercuri a fost înregistrat un nou record de contaminări în 24 de ore, cu peste 67.000 de cazuri.În comparaţie, Germania are doar 200.260 de cazuri şi 9.078 de decese.Circuitul WTA se va relua pe 3 august la Palermo (Italia), după care vor urma turneul de la Praga şi cel de la New York, înainte de startul US Open le 31 august. Circuitul ATP va reîncepe la mijlocul lui august cu un turneu la Washington, care va preceda US Open.La Bett1 Aces de la Berlin, regulile de igienă sunt respectate scrupulos, aminteşte AFP.Austriacul Dominic Thiem, numărul 3 mondial şi câştigător al primei părţi a turneului de la Berlin după victoria sa miercuri cu italianul Matteo Berrettini (6-7, 6-4, 10-8), a estimat că US Open este "pe un teren instabil".Întrebat la rândul său, Berrettini, locul 8 mondial, a răspuns: "Dacă nu este rezonabil pentru mine şi echipa mea, nu vom merge. Mai e însă timp."AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: US Open Tennis Championships/Facebook.com