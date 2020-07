CLINCENI - VOLUNTARI, etapa #10 din play-out-ul Ligii 1, liveTEXT de la 18:00 » Echipele probabile + cote

Academica Clinceni și FC Voluntari se întâlnesc astăzi, de la ora 18:00, în runda cu numărul 10 din play-out-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 18:00 » Clinceni - Voluntari Vezi AICI live + statisticiClinceni - Voluntari, echipele probabile: Clinceni: 1. Vâlceanu - 14. G. Matei, 6. Humanes, 29. Patriche, 21. M. Dobrescu - 37. Cebotaru, 17. C. Albu - 25. G. Merloi, 89. Șut, 20. ...

