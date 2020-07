Romario, omul care a adus Braziliei a patra Cupă Mondială

15:40

Bernadette Szocs, celebra jucătoare de tenis de masă, e extrem de activă în ultima perioadă pe rețelele de socializare și a postat o mulțime de poze din vacanțele sale, majoritatea foarte sexy. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! Bernadette Szocs e acum pe locul 26 […] The post GALERIE FOTO: Bernadette Szocs, una dintre cele mai sexy jucătoare de tenis de masă! appeared first on Cancan.ro.