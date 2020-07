Fostul iepuraș Playboy a “pozat” super-sexy pe șezlong. A tras de slip și…

16:30

Premierul a anunțat astăzi ce se va întâmpla cu alocațiile copiilor. Guvernul României a fost obligat, ieri, de CCR să dubleze alocațiile. Ludovic Orban a declarat că executivul analizează majorarea alocațiilor, însă este un subiect sensibil deoarece nu există resurse financiare pentru a le dubla imediat. „Vom găsi o soluţie împreună cu Ministerul Muncii, cu […] The post Ce se va întâmpla cu alocațiile copiilor. Ce spune premierul appeared first on Cancan.ro.