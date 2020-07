George Burcea, apel disperat! A fost diagnosticată cu o boală rară

16:50

Astăzi, când au fost anunțate alte 777 de cazuri de infectare cu noul coronavirus în România, autoritățile au declarată că există un focar de SARS-CoV-2 la Spitalul Județean Ploiești. În plus, se pare că situația din Spitalul Județean din Galați s-a agravat, iar 106 cadre medicale au confirmate pozitiv cu COVID-19.