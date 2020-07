De ce a fost prelungită starea de alertă, în România. Raluca Turcan, mesaj radical: „Avem câteva focare severe”

17:50

Este doliu în presa din România. Gheorghe Verman s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. El este considerat o legendă a radioului din România, fiind profesionist al cuvântului scris și rostit la microfon, un mentor adevărat pentru multe generații de jurnaliști din Radio si din Televiziune. Citește și: George Paul Avram. Anunțul