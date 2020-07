Reuniunea extraordinară a Consiliului European din 17-18 iulie 2020

09:10

Antrenorul francez Zinedine Zidane a afirmat că este "cel mai fericit om în seara asta" (joi), după ce Real Madrid a cucerit al 34-lea titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe Villareal cu scorul de 2-1, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 37-a, penultima a sezonului."Este o victorie enormă. Aţi trăit-o împreună cu mine. A fost complicat, a fost un campionat foarte complicat de câştigat. Dar am crezut cu tărie, am muncit din greu, pentru că eu cred în ceea ce fac, am pus la punct lucruri, am crezut, şi jucătorii în mod special. Sunt fericit pentru ei. Sunt cel mai fericit om în seara asta. Poate nu sunt foarte expresiv, dar în interiror, sunt foarte fericit", a spus Zidane."La Liga a fost foarte dificil de câştigat şi am spus mereu că nimic nu este încă câştigat. Dar astăzi da, este câştigat, deci pot să am cel mai frumos zâmbet. Nu sunt mai bun antrenor decât jucător. Nu, nu deloc. Sunt patru ani de când sunt antrenor, iar jucător am fost 20 de ani, deci este incomparabil. Ce va fi pe mai departe ca antrenor, vom vedea", a adăugat Zidane în conferinţa de presă de după meci.Real a obţinut primul său titlu din 2017 încoace, întrerupând hegemonia rivalei FC Barcelona.Madrilenii s-au impus joi seara graţie ''dublei'' reuşite de atacantul francez Karim Benzema (29, 77 - penalty), în timp pentru oaspeţi a punctat Iborra (83). Internaţionalul român de tineret Andrei Raţiu a fost rezervă la Villarreal.Echipa antrenată de Zinedine Zidane are acum şapte puncte avans faţă de FC Barcelona, învinsă surprinzător pe teren propriu de Osasuna Pamplona cu scorul de 2-1. Jose Arnaiz (16) şi Roberto Torres (90+4) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce golul catalanilor a fost înscris de Lionel Messi (62), din lovitură liberă. Osasuna a jucat cu un om mai puţin din min. 77, când a fost eliminat Enric Gallego.AGERPRES (AS/editor: Vlad Constantinescu, editor online: Anda Badea)