FOTO / Cum arată Vulpița de la Acces Direct, după ce a renunțat să mai fie vedetă la Antena 1. S-a întors în Blăgești și…

Premierul a vorbit astăzi despre bolnavii de Covid-19 care au murit după externare. Ludovic Orban consideră că guvernul nu are de ce să își asume aceste decese. Prim-ministrul susține că bolnavii de Covid-19 care au murit după externare sau care au refuzat să rămână în spital au făcut-o pe propria răspundere și guvernul nu este