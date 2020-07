Scenariul negru se confirmă? Alexia Eram și Mario Fresh au ajuns pe mâna medicilor, după ce Andreea Esca a fost testată pozitiv cu COVID-19

21:40

“Misty este însărcinată pentru a doua oară și a ascuns sarcina?!” – este o întrebare pe care au avut-o mulți în minte imediat ce au văzut o fotografie de colecție cu artista și familia sa. Ea s-a pozat alături de Keo și frumoasa lor fetiță, Aryei, iar atenția tuturor a fost îndreptată către burtica sa […] The post Misty este însărcinată pentru a doua oară?! S-a pozat cu Keo și frumoasa lor fetiță: “Mânuța Aryei pe burtică indică…” appeared first on Cancan.ro.