Avertizarea meteorologilor! Cum va fi vremea în weeked

23:50

Unul dintre cei mai cunoscuți ”iepurași” Playboy din România a oferit un adevărat spectacol pe litoral. Fosta asistentă TV Florentina Raiciu a „incendiat” plaja din Mamaia cu felul în care a „pozat” pe șezlong, într-un costum de baie mititel, roșu ca focul. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Atenție, conținut +18! Zilele trecute, CANCAN.RO a […] The post Fostul iepuraș Playboy a “pozat” super-sexy pe șezlong. A tras de slip și… appeared first on Cancan.ro.