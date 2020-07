Ministrul Muncii propune subvenţionarea şomajului tehnic pentru angajaţii sănătoşi ai companiilor închise de focare de coronavirus

14:00

Liderii Uniunii Europene au în faţă negocieri foarte dificile în privinţa viitorului buget multianual al Uniunii şi a planului de redresare din criza economică provocată de pandemie, a afirmat vineri cancelarul german Angela Merkel, la sosirea la summitul de la Bruxelles, arătând spre divergenţe profunde între statele membre, relatează agenţiile Reuters, dpa şi AFP.'Vom intra toţi în discuţii cu multă vigoare, dar trebuie să spun că diferenţele sunt încă foarte, foarte mari, aşa încât nu pot spune încă dacă vom ajunge la o soluţie de această dată', a spus cancelarul.'Mă aştept la negocieri foarte, foarte dificile', a menţionat ea.Aflat şi el la Bruxelles, premierul olandez Mark Rutte a spus că nu este optimist în privinţa ajungerii la un acord între cele 27 de state membre cu privire la fondul de redresare post-pandemie. 'Nu sunt optimist, dar nu se ştie niciodată', a declarat el la postul olandez NOS, la sosirea la summitul la care se va negocia un acord în privinţa cadrului financiar multianual 2021-2027 şi a unui fond de redresare de 750 miliarde de euro. Foto: (c) FRANCISCO SECO POOL / EPAGuvernul condus de Rutte vrea ca ţările care vor primi sprijin din fondul UE să fie de acord să-şi reformeze pieţele muncii şi sistemele de pensii, printre altele.Olanda conduce grupul celor câtorva state mai mici care se opun acordării de granturi sau de asistenţă fără condiţii stricte.Nici preşedintele lituanian Gitanas Nauseda nu s-a arătat 'prea optimist' că liderii UE vor putea ajunge la un acord, la finalul celor două zile de discuţii la Bruxelles. 'Nu sunt atât de optimist. Noi credem că propunerea iniţială (de buget) este interesantă, promiţătoare', a spus el în faţa presei. Foto: (c) FRANCISCO SECO POOL / EPAPentru preşedintele francez Emmanuel Macron, summitul este 'un moment de adevăr şi de ambiţie pentru Europa'. 'Trăim acum o criză inedită pe planul sanitar, dar şi economic şi social. Ea cere mult mai multă solidaritate şi ambiţie', a pledat Macron la sosirea la Consiliul European.'Proiectul nostru european este ceea ce se joacă aici, în mare măsură. Sunt încrezător, dar prudent. Voi aduce maximum de ambiţie şi, împreună cu cancelarul (german Angela) Merkel, de o parte şi de alta a preşedintelui (Consiliului European, Charles) Michel, vom face totul pentru a fi găsit un acord', a adăugat el. Foto: (c) FRANCISCO SECO POOL / EPAŞi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenţia că totul este în joc. ''Dacă o facem bine, putem ieşi din această criză mai puternici'', a apreciat Von der Leyen, care a adăugat că ''toate piesele necesare sunt pe masă şi o soluţie este posibilă''. ''O soluţie este ceea ce europenii aşteaptă de la noi, pentru că locurile lor de muncă sunt în joc, iar pericolul virusului încă persistă şi toată lumea ne priveşte, dacă Europa este în stare să rămână unită şi să depăşească mai puternică această criză provocată de coronavirus'', a declarat şefa executivului european, citată de EFE. Foto: (c) JOHN THYS POOL / EPAPremierul spaniol Pedro Sanchez a fost de părere că liderii europeni au o obligaţie faţă de cetăţenii lor să ajungă la un acord în privinţa fondului de redresare al UE. 'Spania vine la acest summit dornică să ajungă la un acord, să ne apărăm în mod logic interesele naţionale în agricultură şi în felul în care concepem guvernanţa fondului de redresare', le-a spus Sanchez reporterilor la Bruxelles, cu puţin înaintea reuniunii. Foto: (c) FRANCISCO SECO POOL / EPAÎn opinia premierului ceh Andrej Babis, alocările din fondul de redresare propus de UE ar trebui să se facă pe baza efectelor negative ale pandemiei asupra creşterii economice a ţărilor, nu pe baza performanţelor lor economice anterioare. 'Acesta ar trebui să fie cel mai important criteriu', a subliniat el, insistând că 'banii ar trebui distribuiţi corect şi just'. Foto: (c) JOHN THYS POOL / EPAPotrivit şefului guvernului polonez, Mateusz Morawiecki, Varşovia se opune acordării de rabaturi ţărilor bogate şi planurilor de condiţionare a finanţărilor de situaţia statului de drept. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)