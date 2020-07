Unde locuieşte Selly, după ce a luat BAC-UL! S-a mutat la Bucureşti, într-un apartament de lux. FOTO

09:20

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani a surprins afirmând că pentru el jocul cu Universitatea va fi mai ușor de pregătit decât cel de runda trecută cu Astra pe care moldovenii l-au temrinat nedecis pe teren propriu, scor 0-0. Și asta pentru că, susține Croitoru, oltenii vor veni la victorie, se vor deschide și […] The post Croitoru se dă cocoș înaintea duelului cu oltenii: „Va fi mai ușor cu Universitatea decât a fost cu Astra!” appeared first on Cancan.ro.