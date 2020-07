CFR CLUJ // Dan Petrescu: "Când se schimbă antrenorul, jucătorii îşi dau viaţa să impresioneze"

13:10

Marin Călin dezvăluie că în cei doi ani scurși a fost amenințat în două rânduri. “Judecătoarea Burlan mi-a zis că nu am nicio șansă în fața lor, că au relații. Soțul ei, Marcel Pușcaș, mi-a spus la un moment dat să am grijă să nu fac vreun accident. I-am răspuns că nu am mașină și el zice: “Poate te calcă mașina pe trecerea de pietoni”.