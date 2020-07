Cum a reușit un copil de doi ani din Focșani să își bage în sperieți familia! Ce le-a făcut părinților

10:30

Alertă maximă în familia Andreei Esca, după ce știrista de la Pro TV a fost testată pozitiv cu COVID-19. Fiica sa, Alexia Eram, a mers imediat la o clinică din Capitală pentru câteva investigații medicale, însă nu singură, ci însoțită de iubitul său, Mario Fresh. La numai câteva zile de când CANCAN.RO v-a anunțat, în […] The post Scenariul negru se confirmă? Alexia Eram și Mario Fresh au ajuns pe mâna medicilor, după ce Andreea Esca a fost testată pozitiv cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.