Un preot din Neamț, căutat de polițiști după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a provocat. Slujitorul Domnului a fost ajutat de un politician să scape de oamenii legii

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat instabilitate atmosferică în weekend și cod galben și portocaliu de ploi. Cod Galben. Interval de valabilitate: 17 iulie, ora 14:00 – ora 21:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată În intervalul menționat, în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, descărcări […]