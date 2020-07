Raed Arafat: “Vom depăși 1.000 de cazuri pe zi. Starea de urgență este singura soluție”. Spitalele de coronavirus din România, aproape de blocaj

13:30

Pandemia de coronavirus de la noi din țară continuă să facă victime în fiecare zi. De la ultima informare s-au înregistrat 799 noi cazuri de infectare, acesta fiind și recordul de până acum. Mai mult, bilanțul infectărilor a ajuns la 35.802, iar cel al deceselor, la 1.988. Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au […]