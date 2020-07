VIDEO | O insulă exotică perfectă pentru izolarea pe durata pandemiei, scoasă la vânzare! Care este prețul 

15:20

Virgil Musta a făcut dezvăluiri îngrijorătoare. După ce România a atins, în ultimele 24 de ore, un nou record de îmbolnăviri cu noul coronavirus, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș” crede că am putea ajunge pe urmele Italiei. ”Efectul perioadei de când oamenii au posibilitatea să nu mai stea în izolare […] The post Virgil Musta, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Mi-e frică să nu ajungem cu oameni decedați pe străzi sau pe holurile spitalelor!” appeared first on Cancan.ro.