Hagi, așa cum îl văd străinii

După victoria înregistrată joi seară cu Villarreal, scor 2-1, Real Madrid a câștigat matematic al 34-lea titlu de campioană a Spaniei. Madrilenii s-au impus datorită „dublei" marcate de Karim Benzema și obțin primul trofeu in La Liga din 2017 încoace.