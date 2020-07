Elena Ionescu, dezvăluiri despre fiul său şi despre divorţ: "Când va apărea persoana potrivită, voi fi pregătită să iubesc din nou"

Am urmărit-o în rolul de supravieţuitoare, câştigând marele premiu la Survivor, dar adevărata dovadă de supravieţuire o dă în viaţa personală. Au fost 12 luni grele, cathartice am putea spune, pentru Elena, căci la un an şi jumătate de la naşterea fiului ei, a ales să parieze totul pe o carte şi să plece în Republica Dominicană pentru a-şi depăşi limitele.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)