EFEMERIDE ASTRONOMICE - 18 iulie

Consiliul local din Roma a decis să onoreze amintirea compozitorului de muzică de film Ennio Morricone, redenumind după el, vineri, celebrul Parco della Musica, unul dintre cele mai celebre auditorii din Oraşul Etern, transmite DPA.Fiul lui Ennio Morricone, Andrea Morricone, a dirijat un concert special în memoria tatălui său, interpretat de orchestra Academiei Naţionale Santa Cecilia, vineri, în incinta primăriei din Roma.Morricone, compozitor de film laureat al premiului Oscar, a murit la 6 iulie la vârsta de 91 de ani.Primarul Romei, Virginia Raggi, a invocat cariera prolifică a celebrului muzician şi a precizat că Roma "va continua să-l iubească şi să şi-l amintească pe Ennio Moricone pentru tot ce a creat, pentru muzica sa care va rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre".Ennio Morricone a compus muzica pentru peste 450 de filme şi seriale de televiziune, inclusiv coloanele sonore pentru filme cult, precum "The Good, The Bad and The Ugly" şi alte pelicule din genul "Western Spaghetti", foarte popular în anii '70, sau pentru "The Mission", "Once Upon a Time in America" şi "Cinema Paradiso".La ceremonie au participat membri ai familiei compozitorului şi alţi artişti, printre care şi regizorul Giuseppe Tornatore, conform presei italiene.Ennio Morricone a studiat muzica la conservatorul Santa Cecilia. Orchestra acestei instituţii susţine concerte în noul auditoriu Ennio Morricone din districtul roman Parioli. Clădirea celebrului auditoriu a fost concepută de arhitectul Renzo Piano.AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Ana Bîgu, editor online: Ada Vîlceanu)