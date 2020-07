VIDEO Cristi Pulhac, 3 povești geniale de la Dinamo: de ce s-a pus în autocar lângă coșul de gunoi, pumnii de la Ganea + stupoare cu Mulțescu la Săftica: „Eu nu știu să umblu cu astea”

20:50

Ilie Poenaru (43 de ani), antrenorul celor de la Academica Clinceni, a oferit declarații după succesul echipei sale cu FC Voluntari, scor 2-1. „Mă bucur că am redevenit echipa pe care o doream eu. Din punct de vedere defensiv, am făcut ceea ce trebuie. Noi suntem mai pragmatici, am reușit pe contraatac să avem ocazii multe.Sunt supărat că jucători tehnici, precum Robert Ion, nu reușesc să profite de șansele pe care le au. Dar, per total, sunt mulțumit. ...