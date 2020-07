Academica tranșează derby-ul ilfovean și face rocada în play-out cu FC Voluntari!

20:20

Noi mărturii sfâșietoare, făcute de Ozana Barabancea despre ultimele zile ale mamei sale. Datorită celei care i-a dat viață, soprana a decis să urce pe scena muzicii clasice. Citește și: Andreea Bălan a aflat rezultatul testului pentru coronavirus, după ce Ozana Barabancea și Marcel Pavel s-au infectat cu boala rară din China Ozana Barabancea, mărturii sfâșietoare […]