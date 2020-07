Ţuţuianu (Pro România): Dacă ne realizăm obiectivele, vom fi foarte importanţi în echilibrele de putere din 2020-2024

08:30

Piesa ''Trei generaţii'', scrisă de Lucia Demetrius, a avut premiera în 1956, la Teatrul Bulandra, avându-i în distribuţie pe marii actori Ştefan Ciubotăraşu, Fory Etterle, Tantzi Cocea, Beate Fredanov, Marietta Rareş, Jules Cazaban, Leny Caler, Benedict Dabija, conform site-ului www.teatrul-odeon.ro.S-a jucat cu succes de-a lungul timpului în teatre din Bucureşti şi din ţară, dar şi în străinătate (la Riga - Letonia, la Teatro Nuovo din Torino - Italia şi în Lituania), s-a tradus în cinci limbi (rusă, germană, maghiară, franceză şi arabă), a fost adaptată pentru televiziune în trei versiuni - în 1971, 1981 şi 1985 - iar în 1989, compozitorul Sergiu Sarchizov a realizat opera în trei acte cu acelaşi titlu.În 1964, piesa a fost pusă în scenă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, în regia lui Lucian Giurchescu, personajele principale fiind interpretate de Ileana Stana Ionescu, Dionisie Vitcu, Candid Stoica, potrivit site-ului agenda.liternet.ro. A doua montare de la Teatrul Bulandra a fost în 1974, cu alte nume mari ale teatrului românesc în distribuţie precum: Ica Matache, Rodica Tapalagă, Tamara Buciuceanu-Botez, Petre Gheorghiu, Dan Condurache.Regizorul Nae Cosmescu a realizat, în 1981, o adaptare pentru televiziune a piesei, din distribuţie făcând parte actorii Irina Răchiţeanu Şirianu, Valeria Seciu, Colea Răutu, Octavian Cotescu, Melania Cîrje, Rodica Negrea, precizează site-ul amintit.În aprilie 2015 a avut loc premiera piesei la Teatrul Odeon, în regia lui Dinu Cernescu. "Căutând idei de spectacol cu Dorina Lazăr, am ajuns la istoria sentimentală a Trei generaţii - istorie frământată, amestecată cu iubiri neîmplinite, cu pasiuni şi constrângeri nemeritate. Am vrut să creăm un spectacol cu parfum de epocă, costume frumoase, decor şi muzică de atmosferă de sfârşit şi de început de secol. Având roluri bine scrise şi actori pe măsură, am construit un spectacol 'de teatru' cu început, poveste şi final", spunea regizorul înainte de premieră, conform site-ului instituţiei teatrale. Foto: (c) www.teatrul-odeon.roActriţa Dorina Lazăr, care la momentul premierei era director la Teatrul Odeon, declara: "Premiera cu 'Trei generaţii' a Luciei Demetrius nu e un moft, nu e un capriciu melancolic, ci începutul unui program, un demers estetic, profesional, menit să pună la dispoziţia tinerilor - actori, regizori, spectatori - o privire avizată a românilor despre români, o privire asupra a ceea ce a însemnat subtilitatea autorului de a lăsa să transpară printre rânduri adevărul, arta de a fenta cenzura, să înţelegem de ce erau sălile de spectacol pline ochi, chiar dacă cei din sală stăteau cu mănuşi pe mână şi cu pledul pe genunchi", conform site-ului www.teatrul-odeon.ro.Din distribuţia spectacolului de la Odeon fac parte actorii Angela Ioan, Crina Mureşan, Paula Niculiţă, Rodica Mandache, Ruxandra Maniu, Mugur Arvunescu, Alexandru Papadopol, Silvian Vâlcu, Laurenţiu Lazăr, Ioan Batinaş, Ionuţ Kivu, Andrei Runcanu, Marian Ghenea, Dragoş Panait, Marian Lepădatu. Foto: (c) www.teatrul-odeon.roAcţiunea piesei se petrece într-un oraş de provincie şi se desfăşoară pe parcursul a trei generaţii, în centru fiind poveştile de iubire ale unor tinere aflate sub tutela părinţilor şi poveşti de familie care se petrec în trei epoci. Judecătorul Ioniţă şi soţia lui Sultana pierd casa şi moşia din cauza nechibzuinţei soţului şi a împătimirii acestuia pentru jocuri, ajungând în situaţia de a-şi obliga fiica - Ruxandra - să se mărite cu Chiril, un moşier bogat care îi putea ajuta să se redreseze financiar. Ruxandra renunţă la iubirea ei pentru pianistul Şerban şi se căsătoreşte cu Chiril pentru a-şi salva familia.La rândul ei, Ruxandra are o fiică, Eliza, dar şi aceasta ajunge în aceeaşi situaţie ca şi mama ei, din cauză că tatăl rămâne fără avere şi o obligă pe Eliza să se mărite cu un avocat de succes. Ruxandra ar vrea să-şi salveze fiica de la o viaţă ca aceea pe care o trăise ea, dar nu reuşeşte să-l convingă pe Chiril. Abia a treia generaţie de fiice din familie reuşeşte să rupă acest lanţ al căsătoriilor din interes. Veronica, fiica Elizei, nu acceptă să se mărite cu acela pe care i-l aleseseră părinţii, ci fuge de acasă împreună cu iubitul ei, având binecuvântarea bunicii - Ruxandra.Un personaj aparte, care îşi are locul nelipsit în poveştile familiei din cele trei generaţii, este domnişoara Macri - o femeie care e o veşnică visătoare şi în care se regăsesc, pe parcursul celor trei generaţii, candoarea, sensibilitatea şi umorul. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Gabriela Badea) * Sursa foto din deschidere: (c) www.teatrul-odeon.ro