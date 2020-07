EXCLUSIV. Decizia artistei din Banat după ce a ”păcălit” moartea: ”Am fost șocată, dar…”

09:50

Culiță Sterp iubește din nou! Artistul a prezentat-o deja mamei sale pe femeia care îi face inima să tresare. După ce s-a despărțit de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp nu s-a mai afișat cu nicio femeie. Acum, însă, artistul este mai îndrăgostit ca oricând și a decis să o prezinte fanilor pe noua lui […] The post Culiță Sterp iubește din nou! Cum arată femeia care îi face inima să tresare appeared first on Cancan.ro.