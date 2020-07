Haos pe litoralul românesc, în plină pandemie de COVID-19. Care sunt cele mai periculoase locuri în care te poți infecta

10:20

În România s-a înregistrat un nou record al infectărilor! Potrivit statisticilor, în ultimele 24 de ore, au fost 799 de cazuri noi de COVID-19, din 18.986 de teste efectuate. Ludovic Orban îi sfătuiește pe români să nu stea în spital doar cele 48 de ore prevăzute de lege, ci să aștepte măcat cinci zile pentru […]