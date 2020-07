Rupe trendingul în două, dar nimeni nu-i cunoaște viața! Manelistul Nikolas Sax, povestea nespusă până acum: „Tata nu a fost de acord”

12:20

O actriță celebră a fost diagnosticată cu Covid-19. Iată cum se simte fosta Miss World, care a ajuns la spital. Aishwarya Rai Bachcha a fost diagnosticată la finalul săptămânii trecute cu Covid-19, relatează BBC. Celebra actriță de origine indiană a ajuns la spital în Mumbai. De asemenea, și fiica ei, Aaradhya, a fost internată. Până […] The post O actriță celebră, diagnosticată cu Covid-19! Cum se simte fosta Miss World appeared first on Cancan.ro.