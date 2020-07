Cea mai bună reţetă de souvlaki, de făcut acasă. Reţeta străveche grecească

13:20

Coronavirus România, 18 iulie. Până sâmbătă, 18 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 2.009 decese. Previziunea făcută de Raed Arafat s-a adeverit. Astăzi a fost depășit numărul de cazuri. Până astăzi, 18 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane […] The post Coronavirus România, 18 iulie. Raed Arafat a avut dreptate! Au fost înregistrate alte 889 de cazuri appeared first on Cancan.ro.