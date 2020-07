„Da, recunosc, sunt foarte gălăgioasă” » Cea mai sexy prezentatoare din Premier League, declarații spectaculoase

08:40

Adi Mihalcea (44 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre îndepărtarea sa de la cârma echipei.„Cu Negoiță am vorbit o singură dată, după meciul cu Sepsi (n.r. 1-3). Din discuțiile cu Bogdan Bălănescu am aflat că Negoiță m-a demis. Am înțeles de la Bogdan că motivul demiterii a fost că am pierdut două puncte prin schimbările făcute în timpul jocului cu Poli Iași”, a spus Mihalcea pentru ProX. ...