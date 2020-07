Un bărbat din Botoșani, condamnat la închisoare cu executare după ce l-a înselat soția! Cum a fost posibil

11:30

Iată principalele evenimente petrecute în lumea sportului în data de 19 iulie de-a lungul timpului: – în 1877, Spencer Gore câștigă ediția inaugurală a turneului de la Wimbledon, învingându-l pe William Marshall în finală cu scorul de 6-1, 6-2, 6-4 – în 1900, luxemburghezul Michel Teato, reprezentând Franța, câștigă proba de maraton la Jocurile Olimpice […]