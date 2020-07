Cum le-a demonstrat Bianca Pop haterilor că nu este o #sărăkie. Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a numărat teancurile de bani, în fața tuturor: „Am valoare”

11:50

Primul pacient care a refuzat tratamentul pentru coronavirus a murit la spital. Bărbatul avea 50 de ani. Un bărbat de 50 de ani din Timișoara a ajuns la spital în stare gravă. Potrivit medicilor din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş" , acesta a refuzat categoric să primească tratamentul pentru coronavirus spunând că nu […]