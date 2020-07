Marea Britanie: Londra se pregăteşte să suspende tratatul de extrădare cu Hong Kong (presă)

18:40

Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre al Formulei 1, plecat din pole position, a câştigat Marele Premiu al Ungariei, a treia etapă a sezonului, disputată duminică pe circuitul Hungaroring (4,381 km), britanicul obţinând a opta sa victorie în această cursă şi egalând recordul germanului Michael Schumacher, informează AFP.Hamilton a reuşit al doilea lui succes consecutiv în acest sezon şi a devenit liderul clasamentului piloţilor. Foto: (c) Leonhard Foeger Pool/REUTERSEnglezul a fost cronometrat în 1 h 36:12.473, fiind urmat pe podium, la 8.702, de olandezul Max Verstappen (Red Bull), ce pornise de pe poziţia a 7-a a grilei de start şi a avut un accident cu 15 minute înainte de start, şi de finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes), la 9.452.Al patrulea a fost canadianul Lance Stroll (Racing Point), al cincilea, thailandezul Alexander Albon (Red Bull), iar al şaselea, germanul Sebastian Vettel (Ferrari). Foto: (c) Joe Klamar/Pool via REUTERSHamilton, de şase ori campion mondial, a ajuns la 86 de victorii în carieră şi mai are nevoie de cinci succese ca să egaleze recordul lui Schumacher, care a câştigat de şapte ori campionatul.În clasamentul piloţilor, Hamilton are 64 de puncte, 6 mai mult decât Bottas.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Alexandru Cojocaru)