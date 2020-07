Lora, mesaj cutremurător din Bali: ”Lacrimile nu-mi vor alina durerea. Adio, domnule profesor!”

13:50

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 767 noi cazuri de îmbolnăvire. Un medic din România avertizează populația, în contextul în care numărul cazurilor de coronavirus cresc de la o zi la alta. Medicul Bubenek, președinte al Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă, a vorbit despre motivele care […] The post Avertismentul unui medic, după explozia de cazuri noi: ”Oamenii nu înțeleg că e mai bine acasă, izolat, decât la spital” appeared first on Cancan.ro.