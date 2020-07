Iubita lui Dani Oțil, aproape goală pe Instagram! Cu o mână împinge…

14:30

Poliția din Turcia a arestat astăzi 27 de persoane care pregăteau un atac terorist. Suspecții au legătură cu gruparea Statul Islamic. 27 de oameni pregăteau un atac terorist în Turcia, scrie Reuters. Autoritățile i-au arestat astăzi, după ce au intrat în posesia unor informații conform cărora aceștia puneau la cale o răzbunare violentă pentru postările […]