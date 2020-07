Ziua Aviaţiei - Orban: Recunoştiinţă şi respect pentru implicarea în lupta anti-COVID a profesioniştilor aerului

06:20

Sute de persoane s-au adunat duminică în Brasilia pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de preşedintele ţării, Jair Bolsonaro, care se aflat în carantină după ce a contractat noul coronavirus, transmite AFP.Îmbrăcaţi în culorile drapelului brazilian, susţinătorii preşedintelui Bolsonaro au manifestat în centrul capitalei, afişând simboluri patriotice, cruci şi portrete ale preşedintelui aflat în carantină în palatul Alvorada, de unde îşi îndeplineşte funcţia de preşedinte prin videoconferinţă.Un critic acerb al măsurilor de izolare, care a minimalizat în ultimele patru luni severitatea pandemiei care afectează Brazilia, Jair Bolsonaro, în vârstă de 65 de ani, a anunţat pe 7 iulie că a contractat virusul. Miercuri, el a informat că a făcut un al doilea test care a confirmat contaminarea, dar a precizat că nu are simptome. Preşedintele a mai subliniat că îşi continuă tratamentul cu hidroxiclorochină, medicament faţă de care şi-a exprimat o încredere de neclintit, dar a cărui eficienţă nu a fost dovedită oficial.Întrebată de AFP dacă a mai făcut un test după cel de miercuri, preşedinţia braziliană a răspuns că va informa "în timp util" cu privire la "noi examinări".Susţinătorii veniţi din mai multe state braziliene s-au adunat în mai multe locuri pe marele bulevard de-a lungul căruia se înşiră clădirile ministerelor. Cei mai mulţi aveau măşti, dar mulţi le purtau în jurul gâtului sau mergeau cu feţele descoperite. Foto: (c) Andre Sousa Borges/EPAO protestatară, Sonia Delfin, profesor de drept, a declarat pentru AFP că a călătorit peste 400 de kilometri pe o motocicletă din statul Minas Gerais pentru a participa la miting."Aş face orice pentru a-l susţine pe Bolsonaro, pentru că am obosit să văd cum este boicotat cu minciuni", a explicat ea. Angelo Luis, un inginer, a declarat: "Brazilia noastră este o ţară creştină şi îl sprijinim pe Bolsonaro pentru că după mulţi ani avem un preşedinte care este în asentimentul convingerilor noastre", a spus el.Jair Bolsonaro a ieşit din palat pentru a discuta cu susţinătorii săi în apropierea reşedinţei sale oficiale, păstrând o distanţă de aproximativ doi metri."Nu am avut noroc cu această pandemie, dar vom ieşi din ea. Avem o echipă excelentă de miniştri, începând cu ministrul sănătăţii", a declarat Bolsonaro, scoţându-şi masca pentru a putea vorbi. Foto: (c) Andre Sousa Borges/EPAActualul ministru al sănătăţii, generalul Eduardo Pazuello, l-a înlocuit pe Nelson Teich, care şi-a dat demisia din cauza diferenţelor de opinie cu preşedintele Bolsonaro în privinţa modalităţilor de combatere a pandemiei de COVID-19.Brazilia se află pe locul al doilea după SUA în privinţa cazurilor de contaminare (peste două milioane), precum şi a deceselor provocate de noul coronavirus (79.488). AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)