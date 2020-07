Coronavirus, simptome diferite în funcție de grupa de sânge. Ce au descoperit specialiștii

16:00

Un craiovean, asistent medical, a murit din cauza coronavirusului în timp ce se afla cu familia în concediu la mare. Bărbatul avea 45 de ani. Florin Cazacu, asistent medical la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, era la mare în concediu cu soția și cei doi copii când a început să se simtă rău. Bărbatul a […]