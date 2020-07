Sectorul construcţiilor din Europa va înregistra un număr de insolvenţe în creştere cu minimum 14%, în 2020 (analiză)

13:10

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că regulile impuse în perioada stării de alertă sunt încălcate mai mult pe litoral, iar patronii localurilor au "ponturi" că vor fi verificaţi, motiv pentru care a cerut prefecţilor să organizeze controale fără ca membrii echipelor să ştie unde se duc, cu excepţia coordonatorului."E greu să impui măsuri speciale. Am crescut prezenţa instituţiilor de control, în special (...), pentru că este adevărat că pe litoral numărul de încălcări ale regulilor este mai mare decât în alte zone. Nu cred că este necesar un regim special. Singurul lucru la care ne-am gândit a fost chestiunea cu ora 23,00. Nu am luat încă decizia, pentru că am văzut, de exemplu, că în foarte multe cluburi au program până la ora 23,00, numai că încălcarea regulilor se produce până la ora 23,00. Deci, ce le-am solicitat tuturor instituţiilor cu atribuţii de control - să efectueze controalele brusc, pentru că până acum controalele efectuate la multe terase, unde avem imagini, avem semnale clare, avem sesizări din partea clienţilor că nu se respectă regula, că atunci când veneau controalele toată lumea respecta regulile. E clar că au avut ponturi din echipele de control şi am solicitat prefecţilor să organizeze fără anunţ prealabil şi fără să ştie echipele unde se duc, astfel încât direcţia şi locul de control să fie cunoscut numai de coordonatorul acţiunii de control", a afirmat Ludovic Orban. Sursa video: Guvernul României/Facebook.comEl a subliniat că autorităţile iau în calcul intensificarea controalelor peste tot unde au informaţii privitoare la încălcarea regulilor, "inclusiv în ceea ce priveşte cluburile şi terasele care au program prelungit şi care, de fapt, funcţionează ca un fel de cluburi", astfel încât să se asigure că "patronii, managerii sunt implicaţi în respectarea regulilor".Întrebat despre posibilitatea redeschiderii restaurantelor, el a precizat că până nu se ajunge la un trend descendent al infectărilor cu COVID-19, Guvernul nu poate adopta alte măsuri de relaxare."Atât timp cât nu reuşim să înregistrăm un trend descendent în ceea ce priveşte numărul de infectări, nu putem adopta alte măsuri de relaxare. Înţeleg problemele pe care le au patronii de restaurante, îmi pare rău că a trebuit... Noi ştiţi că în planul de relaxare aveam prevăzut pentru data de 15 iulie data de deschidere, sigur, cu reguli stabilite pe care le-am şi convenit de comun acord în negocierile pe care le-am avut, data redeschiderii restaurantelor în spaţii închise. Nu s-a putut. Noi suntem responsabili şi ne dăm seama că nu putem să mai relaxăm o activitate unde există risc epidemiologic, unde posibilitatea respectării măsurilor de protecţie sanitară este mică şi, ca atare, se va amâna până reuşim să impunem un trend descendent numărului de persoane care sunt infectate", a spus Orban.Referitor la cuantumul amenzilor, el a precizat că acesta nu poate fi modificat în urma deciziilor Curţii Constituţionale decât prin lege adoptată în Parlament."Toate amenzile le dăm în baza Legii 55, legea-cadru privitoare la starea de alertă, şi nu putem da amenzi mai mari decât cuantumul maxim stabilit prin această lege sau prin acte normative conexe. A existat o încercare de a se introduce şi în legea actuală pentru încălcări a izolării, a existat o încercare de a creşte un pic amenzile, dar până la urmă nu s-a reuşit, până la urmă Parlamentul este suveran, în urma deciziilor Curţii Constituţionale privitor la toate aceste aspecte legate de partea punitivă sancţionatorie, noi nu facem altceva decât să respectăm prevederile legii", a mai spus Orban.Premierul a adăugat că autorităţile au la dispoziţie şi alte pârghii, cum ar fi suspendarea autorizaţiei de funcţionare, şi a cerut implicarea "mai serioasă" a autorităţilor locale pe acest subiect."Avem la dispoziţie şi alte pârghii: suspendarea autorizaţiei de funcţionare... Sigur că aici am avea nevoie de un sprijin mult mai serios din partea primarilor, pentru că pentru multe tipuri de activităţi autorizaţia de funcţionare este emisă de primărie şi primăriile au puterea de a suspenda autorizaţiile de funcţionare şi cer concursul tuturor primarilor, de altfel am şi anunţat că vom continua discuţiile cu asociaţiile reprezentative ale primarilor, Asociaţia Municipiilor, Asociaţia Oraşelor, Asociaţia Comunelor, pentru a îmbunătăţi colaborarea şi implicarea primarilor, practic, în respectarea regulilor în comunităţile locale pe care le conduc", a susţinut Orban. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)