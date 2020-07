Coronavirus/ Vela: Este clar că avem o creştere de cazuri, avem focare în anumite zone

16:00

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Dan Alexa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă online, că formaţia sa este obligată să câştige partida cu FC Argeş de marţi, el precizând că jucătorii trebuie să evolueze la fel ca în ultimele 30 de minute ale meciului cu Petrolul Ploieşti din etapa precedentă a play-off-ului Ligii a II-a."Mâine vom juca cel mai important meci de până acum pentru că este obligatoriu să câştigăm. FC Argeş a pierdut doar un joc sub comanda lui Ionuţ Badea, dacă nu mă înşel, aşa că este o echipă care ne poate pune probleme. Însă nu avem decât varianta victoriei. Am arătat spirit la Ploieşti, pentru că a fost un meci special şi am reuşit să ieşim bine din el. Mâine trebuie să abordăm meciul cu foarte multă încredere, personalitate şi curaj pentru că sunt trei puncte vitale. Îmi doresc să jucăm ca în ultimele 30 de minute de la Ploieşti. Jucătorii trebuie să înţeleagă faptul că au valoare şi pot să câştige. Sper ca mâine să reuşim să înscriem, pentru că aceasta este principala noastră problemă. Deşi ne creăm ocazii, ne lipseşte ceva, dar poate că mâine vom reuşi să marcăm", a spus el."Cu un nou meci egal va fi foarte greu (n.r. - Rapid a întregistrat în primele două etape ale play-off-ului două rezultate de egalitate, 0-0, cu CS Mioveni şi Petrolul Ploieşti). Deşi eu am spus că dacă vom reuşi 7 puncte în ultimele 3 meciuri vom avea şansa să promovăm direct. Însă trebuie să ne câştigăm meciurile de acasă. Am ieşit din două deplasări grele la Mioveni şi Ploieşti. Acum urmează două meciuri acasă şi trebuie să profităm şi să câştigăm", a adăugat Alexa.Tehnicianul speră să nu mai aibă parte de un arbitraj "catastrofal" precum în meciul anterior. "La Ploieşti nu a fost un arbitraj prost, a fost un arbitraj catastrofal. A fost vorba de toată maniera de arbitraj... şi vreau să cred că toată brigada a prins atunci o zi slabă. Vreau să cred că a fost o brigadă neexperimentată, chiar dacă Dima are şi meciuri de Liga I. Aşa că mâine îmi doresc să avem un arbitraj corect, echidistant, care să nu influenţeze sub nicio formă rezultatul final. Vreau să cred că la Ploieşti a fost doar un accident care nu se va mai repeta", a afirmat antrenorul.Dan Alexa a menţionat că mijlocaşul uruguayan Facundo Piriz nu se va afla în lot nici pentru partida cu FC Argeş, fără să ofere alte detalii. "Labeau s-a antrenat normal, are deja peste o săptămână cu echipa. Ionuţ Voicu a reintrat şi el în programul echipei şi va fi apt pentru meciul cu FC Argeş. În acest meci nu mă bazez pe Piriz. În ansamblu sunt foarte mulţumit de tot lotul, mulţumit şi de jucătorii care au evoluat mai puţin pentru că au înţeles lucrul ăsta. Pentru că va veni momentul în care vom apela la ei", a explicat Alexa.Întrebat de ce în două meciuri Rapid a avut un atacant în teren doar 22 de minute, pe Valentin Alexandru cu CS Mioveni, tehnicianul a răspuns: "Am preferat să joc cu Hlistei vârf pentru că a făcut toată pregătirea. Vali Alexandru a avut o perioadă în care a fost accidentat. În schimb Hlistei a făcut meciuri foarte bune cu Turnu Măgurele, cu Astra, cu Dinamo (n.r. - amicale) în poziţia de atacant. L-am folosit atunci pe acest post pentru că nu îi aveam pe Labeau şi Vali Alexandru. Acum îi am apţi pe toţi şi sper să fiu inspirat în alegerea pe care o voi face".Referitor la numărul în creştere al cazurilor de coronavirus din fotbalul românesc, antrenorul rapidist a afirmat: "Din fericire azi ne-au venit rezultatele testelor de coronavirus şi sunt bucuros că toate au ieşit negative. E foarte important asta pentru că văd că apar noi cazuri în fiecare zi. E o situaţie ingrată şi trebuie să fii foarte responsabil. Cinci zile de pauză sau, Doamne-fereşte, un focar cum e la Dinamo, ar compromite în mod clar obiectivul".Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, marţi, de la ora 18:30, pe Stadionul Regie din Capitală, formaţia FC Argeş, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului de promovare al Ligii a II-a.AGERPRES (V, A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea,editor online: Ady Ivaşcu)