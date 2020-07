Polițistul „Bogdănel Gaborel”, nelipsit de la orgiile cu minore din „Depozitul Diavolului”. „Venea însoțit de un anturaj dubios și…”

14:40

Directorul ANM, Elena Mateescu a făcut un anunț de ultim moment. Aceasta a declarat la Antena 3 că nu mai puțin de 15 județe din România se află sub avertizare de furtuni violente și fenomene meteo extreme. Elena Mateescu, directorul ANM a făcut precizări de ultim moment. Se pare că 15 județe de la noi […]