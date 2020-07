Gabriela Firea activează de urgență spitalul modular înființat. Anunțul primarului general al Capitalei

Gabriela Firea a decis activarea, in regim de urgenta, a spitalului modular - sectie externa a spitalului Victor Babes - construit in urma cu doua luni de Compania Municipala de Consolidari a Primariei Capitalei, avand in vedere evolutia pandemiei de Covid-19.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3