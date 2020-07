Părinții internaționalului Răzvan Raț au fost infectați cu SARS-COV-2! „Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic, am păţit-o acum”

17:10

În plină pandemie de coronavirus, o femeie de pe litoralul românesc a reușit să întoarcă toate privirile! Turista s-a echipat corespunzător și a intrat în apă, însă, pe lângă pălărie, ochelari de soare și costum de baie, aceasta a mai adăugat și o…mască de protecție! O turistă de la Eforie Nord a reușit să surprindă […] The post O turistă din Eforie Nord a intrat cu masca în mare! Dar să îl vezi pe soțul ei appeared first on Cancan.ro.