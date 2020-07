Un nou caz de coronavirus în Liga 1! Și CS Universitatea Craiova are un om infectat

CS Universitatea Craiova, liderul din Liga 1, a emis un comunicat prin care anunță că un membru din staff are coronavirus. Oltenii au precizat că toți jucătorii au avut rezultate negative la teste.După CFR Cluj, echipă care are 10 cazuri de COVID-19 în echipă, CSU Craiova devine al doilea club din play-off care are probleme. Oltenii au efectuat mai multe teste azi și au emis un comunicat prin care anunță că un membru din staff a fost depistat pozitiv. ...

