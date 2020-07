Coronavirus la Protecția Consumatorului! Comisarul regional, infectat

22:00

Epidemia de coronavirus continuă să facă victime în România. Numărul de noi cazuri atinge zilnic cote alarmante. Deși situație este îngrijorătoare, tot mai mulți cetățeni încep să ignore măsurile esențiale de prevenire a răspândirii virusului. Pentru ca oamenii să își poată desfășura viața, cât mai aproape de normal și pentru a evita o întoarcere la […] The post De ce nu poartă românii mască de protecție? Răspunsul incredibil dat de un tânăr. „Nu ajută…” appeared first on Cancan.ro.